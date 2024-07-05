Россияне накрыли "Смерчем" Украинск: есть погибший и раненый
Пятница, 5 июля 2024, 17:53
Один человек погиб и один получил ранения в результате обстрела Украинска Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОDА Вадим Филашкин в Telegram
Детали: Днем 5 июля россияне обстреляли город из "Смерчей". Повреждены частный дом, инфраструктурный объект и 2 предприятия.
Реклама:
Прямая речь: "Селидовская община постоянно подвергается вражеским ударам - оставаться здесь опасно, как и на остальной территории Донецкой области.
Прошу всех: не медлите! Эвакуируйтесь!".