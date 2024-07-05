Россияне накрыли "Смерчем" Украинск: есть погибший и раненый

Один человек погиб и один получил ранения в результате обстрела Украинска Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОDА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: Днем 5 июля россияне обстреляли город из "Смерчей". Повреждены частный дом, инфраструктурный объект и 2 предприятия.

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Прямая речь: "Селидовская община постоянно подвергается вражеским ударам - оставаться здесь опасно, как и на остальной территории Донецкой области.

Прошу всех: не медлите! Эвакуируйтесь!".