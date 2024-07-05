Орбан озвучил три вопроса, которые задал Путину о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что во время встречи с правителем России Владимиром Путиным задал ему три вопроса относительно российской агрессии против Украины.

Источник: Орбан сказал на пресс-конференции с Путиным в Москве, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава правительства Венгрии отметил, что над достижением мира нужно работать и что он обсудил с Путиным "путь к миру".

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Также он назвал три вопроса, которые поставил Путину:

Что Путин думает об имеющихся мирных инициативах;

Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах и когда их можно провести;

Мнение Путина о послевоенной системе европейской безопасности.

Ответы кремлевского правителя на эти вопросы Орбан не огласил.

Орбан добавил, что это момент, когда "Европа нуждается в мире", и поэтому "венгерское председательство (в ЕС. – Ред.) рассматривает следующие шесть месяцев как мирную миссию".

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Премьер Венгрии также рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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