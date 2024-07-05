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Новый премьер Британии объявил состав правительства: два кресла у сторонников Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 5 июля 2024, 18:32
Новый премьер Британии объявил состав правительства: два кресла у сторонников Украины
Новый премьер Британии Кир Стармер, фото: Getty Images

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который в пятницу официально стал премьер-министром Великобритании, объявил состав своего правительства, МИД и Минобороны возглавили сторонники Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальную страницу британского премьера в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Детали: В частности, Министерство иностранных дел возглавил Дэвид Лемми, который является сторонником Украины. А министром обороны стал Джон Гили.

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Оба ранее посещали Киев и во время визита уверяли, что поддержка Украины со стороны Британии в случае прихода лейбористов к власти сохранится.

"Если после выборов сменится правительство, то решимость Британии поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и привлечь Путина к ответственности за военные преступления – нет", – уверял Хили.

"Для меня большая честь быть назначенным Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития. Перед миром стоят огромные вызовы, но мы справимся с ними, используя огромные сильные стороны Великобритании. Мы объединим Британию ради нашей безопасности и процветания дома", – отметил Лемми после назначения.

Предыстория:

Детали о новом премьере Британии в статьеГлавное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах

Темы: Великобританиявиборы
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