Новый премьер Британии объявил состав правительства: два кресла у сторонников Украины

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который в пятницу официально стал премьер-министром Великобритании, объявил состав своего правительства, МИД и Минобороны возглавили сторонники Украины.

Детали: В частности, Министерство иностранных дел возглавил Дэвид Лемми, который является сторонником Украины. А министром обороны стал Джон Гили.

