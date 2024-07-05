Минюст подал иск в ВАКС о передаче государству арестованного имущества Медведчука и Марченко
Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о взыскании в доход государства имущества и средств подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Источник: пресс-служба Минюста
Дословно: "Сообщаем, что 5 июля 2024 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях", к Медведчуку Виктору Владимировичу и Марченко Оксане Михайловне".
Детали: Медведчук и Марченко являются приближенными к руководству Российской Федерации, находятся в личных дружеских связях с президентом РФ Путиным В.В..
Указано, что к взысканию Министерством юстиции заявлено имущество, которым Медведчук и Марченко владеют прямо и косвенно (через физических и юридических лиц).
В частности, движимое имущество (24 автомобиля, 2 воздушных судна (самолет "Gulfstream G650", вертолет "Bell-427"), 1 прогулочное судно (типа "Azimut benetti spa", название судна - "Романс 1"), недвижимое имущество (более 20 объектов), корпоративные права 22 юридических лиц (облэнерго, телеканалы и т.д.), имущественные права на 8 торговых марок, денежные средства в эквиваленте около 1,9 млн. грн, более 1000 единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).
Предыстория:
- 13 апреля 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи кума Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- 22 июля 2022 года суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из России.
- Осенью 2022 года правоохранители изъяли из дома Медведчука в Пуще-Водице коллекцию из 316 предметов искусства. Эксперты-искусствоведы осмотрели 285 картин из частной коллекции бывшего украинского политика, кума Путина Виктора Медведчука. 112 из них имеют культурную и историческую ценность, поэтому их планируют передать на хранение в Национальный художественный музей Украины.