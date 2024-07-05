Минюст подал иск в ВАКС о передаче государству арестованного имущества Медведчука и Марченко

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о взыскании в доход государства имущества и средств подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Сообщаем, что 5 июля 2024 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях", к Медведчуку Виктору Владимировичу и Марченко Оксане Михайловне".

Реклама:

Детали: Медведчук и Марченко являются приближенными к руководству Российской Федерации, находятся в личных дружеских связях с президентом РФ Путиным В.В..

Указано, что к взысканию Министерством юстиции заявлено имущество, которым Медведчук и Марченко владеют прямо и косвенно (через физических и юридических лиц).

В частности, движимое имущество (24 автомобиля, 2 воздушных судна (самолет "Gulfstream G650", вертолет "Bell-427"), 1 прогулочное судно (типа "Azimut benetti spa", название судна - "Романс 1"), недвижимое имущество (более 20 объектов), корпоративные права 22 юридических лиц (облэнерго, телеканалы и т.д.), имущественные права на 8 торговых марок, денежные средства в эквиваленте около 1,9 млн. грн, более 1000 единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: