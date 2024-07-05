Посол США в Венгрии объяснил, почему Орбан не может считать себя "миротворцем"

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан не может считать себя "миротворцем", пока не потребует от правителя РФ Владимира Путина прекращения войны на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Прессман в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Лидер Венгрии решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и является единственным среди наших членов Альянса. В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях".

Реклама:

Детали: Сейчас, по его словам, это сообщение может касаться и нынешней встречи Орбана с Путиным, а также девяти визитов в РФ венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

"Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это огромный вред для венгров и отношений Венгрии с ее союзниками. Пока Орбан не будет настаивать на том, чтобы Путин прекратил свою жестокую войну на условиях, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, он не является миротворцем", – написал посол США.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским