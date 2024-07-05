В Броварах открыли второй на Киевщине центр рекрутинга в армию

На Киевщине в Броварах открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии. В общем, это двадцать шестой рекрутинговый центр в Украине.

Источник: Сообщение Минобороны

Детали: Центр рекрутинга открыли по адресу ул. Героев Украины, 18, (помещение ЦПАУ).

Реклама:

Он будет работать с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а в пятницу с 8:00 до 15:45.

Указывается, что в центре доступно более 10 тысяч вакансий в различные подразделения Сил обороны.

"Прийти и рекрутироваться можно даже с повесткой об уточнении данных. При этом специально обученные рекрутеры сопровождают человека, который приобщается к защите страны, на всех этапах рекрутинга", - заявляют в Минобороны.

ВИДЕО ДНЯ

Там также планируют, что до конца года будет работать около 40 таких центров во всех регионах государства.

Предыстория: