В Броварах открыли второй на Киевщине центр рекрутинга в армию
На Киевщине в Броварах открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии. В общем, это двадцать шестой рекрутинговый центр в Украине.
Источник: Сообщение Минобороны
Детали: Центр рекрутинга открыли по адресу ул. Героев Украины, 18, (помещение ЦПАУ).
Он будет работать с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а в пятницу с 8:00 до 15:45.
Указывается, что в центре доступно более 10 тысяч вакансий в различные подразделения Сил обороны.
"Прийти и рекрутироваться можно даже с повесткой об уточнении данных. При этом специально обученные рекрутеры сопровождают человека, который приобщается к защите страны, на всех этапах рекрутинга", - заявляют в Минобороны.
Там также планируют, что до конца года будет работать около 40 таких центров во всех регионах государства.
Предыстория:
- 30 апреля в Киеве открыли первый центр рекрутинга Сил обороны Украины.