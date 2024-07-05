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Россияне атаковали из артиллерии Крещеновку на Херсонщине, одна погибшая - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 5 июля 2024, 19:28
Россияне атаковали из артиллерии Крещеновку на Херсонщине, одна погибшая - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС в Херсонской области

Российские войска днем, 5 июля покрыли артиллерийским огнем Крещеновку Бериславского района Херсонской области, в результате чего погибла местная жительница.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня днем армия РФ из артиллерии обстреляла Крещеновку Бериславского района. Тяжелые травмы получила местная жительница 1989 года рождения. Ее сердце остановилось в больнице".

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Детали: По его словам, также в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну пострадавшую - женщина, 32 лет, получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Перед этим враг сбросил взрывчатку с дрона на местного жителя населенного пункта Станислав, тот находился в авто. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.

Бригада "экстренки", которая прибыла для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар российского беспилотника.

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"Травмы средней тяжести получила фельдшер, ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки поврежден автомобиль медработников", - сообщил Прокудин.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвывойна
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