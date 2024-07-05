Глава МИД Молдовы рассказал, при каких условиях возможны новые выдворения дипломатов РФ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой не исключил нового выдворения российских дипломатов из посольства в Кишиневе. По его словам, новое выдворение может произойти, если Москва продолжит действовать вопреки национальным интересам Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Deschide, что приводит заявление молдавского министра

Прямая речь: "Если действия, наносящие ущерб национальным интересам Молдовы, будут продолжаться, как это было в случае с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на четкую позицию молдавских властей, эта мера (выдворение - Ред.), безусловно, останется в силе", - отметил Попшой.

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Однако, по его словам, необходимо осознавать, что существует перспектива взаимности, и Молдова "рискует оказаться в ситуации, когда наша дипломатическая миссия не сможет функционировать".

"Мы должны иметь сбалансированный подход. С одной стороны, у нас есть наша национальная безопасность, о которой мы должны заботиться, а с другой стороны, мы должны заботиться о наших гражданах в диаспоре, о наших интересах. Это сложный баланс, но мы должны иметь благоразумие, чтобы его поддерживать", – сказал Попшой.

Предыстория:

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Летом прошлого года Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

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