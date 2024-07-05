Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Глава МИД Молдовы рассказал, при каких условиях возможны новые выдворения дипломатов РФ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 5 июля 2024, 19:54
Глава МИД Молдовы рассказал, при каких условиях возможны новые выдворения дипломатов РФ
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой не исключил нового выдворения российских дипломатов из посольства в Кишиневе. По его словам, новое выдворение может произойти, если Москва продолжит действовать вопреки национальным интересам Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Deschide, что приводит заявление молдавского министра

Прямая речь: "Если действия, наносящие ущерб национальным интересам Молдовы, будут продолжаться, как это было в случае с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на четкую позицию молдавских властей, эта мера (выдворение - Ред.), безусловно, останется в силе", - отметил Попшой.

Реклама:

Однако, по его словам, необходимо осознавать, что существует перспектива взаимности, и Молдова "рискует оказаться в ситуации, когда наша дипломатическая миссия не сможет функционировать".

"Мы должны иметь сбалансированный подход. С одной стороны, у нас есть наша национальная безопасность, о которой мы должны заботиться, а с другой стороны, мы должны заботиться о наших гражданах в диаспоре, о наших интересах. Это сложный баланс, но мы должны иметь благоразумие, чтобы его поддерживать", – сказал Попшой.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Летом прошлого года Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.
  • Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

Смотрите видео "Европейской правды" о томкак Россия разрушает Молдову изнутри и почему пропаганда РФ там эффективна

Темы: МолдоваРосcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия привлекла к боевым действиям недоукомплектованные подразделения из резерва – ISW

Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"

Евро-2024Испания одолела Англию в финале ЧЕ и стала самой титулованной сборной в Европе

Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт

фотоРуководитель детективов БЭБ попал в двойное ДТП в Киеве – источники

Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°

Все новости...
Молдова
Молдавский Додон заявил, что не знает, является ли Херсон и ряд других регионов территорией Украины
Фон дер Ляйен пообещала полный возможностей путь Украины и Молдовы в ЕС
Дания выделит более $21 млн для ускорения евроинтеграции Украины и Молдовы
Последние новости
06:02
В Брянской области РФ жалуются на массированную атаку дронов
05:50
Россияне атаковали семь громад Сумщины, 90 взрывов за сутки
04:50
Россия привлекла к боевым действиям недоукомплектованные подразделения из резерва – ISW
04:16
Оккупационные власти заявили об атаке БпЛА на Севастополь
03:48
Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"
03:18
Власти РФ заявили о падении БпЛа на территорию электроподстанции в Липецкой области
02:40
Оккупанты запретили въезд в 15-километровую зону берега Днепра на Херсонщине – сопротивление
02:06
ФутболПродолжится ли доминирование Аргентины? 5 интриг финала Кубка Америки-2024
01:44
В Одессе прогремел взрыв – СМИ
01:14
Гроза во Львове вызвала пожары и перепады напряжения
Все новости...
Реклама:
Реклама: