Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Столтенберг о переговорах с РФ: Нельзя допустить Минска-3

Андрей Синявский, Александр ШумилинПятница, 5 июля 2024, 22:14
Столтенберг о переговорах с РФ: Нельзя допустить Минска-3
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения решения о мире в Украине его члены должны предоставить Украине военную поддержку, и это, добавил он, именно то, что делают страны Альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его слова на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне

Детали: Генсека НАТО спросили, достаточно ли решительны лидеры Альянса, чтобы противостоять давлению попыткам подтолкнуть Украину к переговорам об отказе от своей территории и требованиям отказаться от вступления в НАТО, как предпосылку для прекращения огня.

Реклама:

"Лидеры Альянса решительные и сильные, и это будет четко выражено на саммите НАТО, где я ожидаю мощный пакет помощи для Украины. С новыми тренировками и помощью Альянса для Украины, командованием НАТО для Украины, финансовыми обязательствами, дополнительными объявлениями об увеличении военной поддержки, двусторонними соглашениями о безопасности...", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что именно Киев должен решать, какие условия являются приемлемыми для мирных переговоров и любого решения, достигнутого путем переговоров, потому что Украина является суверенным независимым государством.

"Что мы должны сделать как члены НАТО, так это помочь Украине укрепить свои позиции, потому что мы знаем, что существует очень сильная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя", – указал Столтенберг.

ВИДЕО ДНЯ

Глава НАТО отметил, что нет никаких признаков того, что лидер РФ Владимир Путин готов к мирным переговорам, где его последнее предложение заключалось в том, что Украина должна отказаться от всех территорий в четырех областях, которые он незаконно аннексировал.

Он также напомнил, что захватническая война РФ против Украины началась в 2014 году незаконной аннексией Крыма.

"Впоследствии через несколько месяцев (россияне) зашли на восточный Донбасс, договорились о прекращении огня в виде Минских соглашений, нарушили их, передвинули линию фронта еще дальше на запад, договорились о Минске-2, подождали семь лет, а затем начали полномасштабное наступление и захватили еще больше (территории). Мы не можем допустить Минска-3", – резюмировал Столтенберг.

Он резюмировал, что когда Россия прекратит свою агрессию, нужна безопасность и возможность дать Украине сдерживать РФ.

"Нам также нужны определенные гарантии безопасности для Украины. И, конечно, это также одна из причин, почему члены Альянса так четко заявили, что Украина станет членом НАТО", – пояснил Столтенберг.

Во время своего визита в Москву в пятницу венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что на встрече с главой РФ Владимиром Путиным поставил ему три вопроса, касающиеся развязанной им войны против Украины.

Премьер Венгрии также рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: НАТОРосcияМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЕС может бойкотировать саммит министров иностранных дел в Венгрии − Politico

Россия привлекла к боевым действиям недоукомплектованные подразделения из резерва – ISW

Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"

Евро-2024Испания одолела Англию в финале ЧЕ и стала самой титулованной сборной в Европе

Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт

фотоРуководитель детективов БЭБ попал в двойное ДТП в Киеве – источники

Все новости...
Орбан озвучил три вопроса, которые задал Путину о войне в Украине
СтратКом обнародовал карту 10 рекордных по дальности ударов по России
Наступление РФ на Нью-Йорк: 206 батальон ТРО заявляет об отсутствии поддержки со стороны 41 бригады
Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: 5 погибших, 11 раненых
Последние новости
08:44
Россияне утром обстреляли Херсонскую область − ранили 2 человека
08:42
По всей Украине раздавалась тревога − взлетал МиГ
08:33
ВСУ истощают россиян вдоль всей линии фронта: за сутки 114 боестолкновений на 10 направлениях
08:27
"Орду надо ставить на место". Дзядзька из белорусского полка о российско-украинской войне
08:09
Лидер оппозиции Германии поддерживает предоставление Украине боевых самолетов
07:57
ВСУ с начала полномасштабного вторжения отминусовали уже 560 тысяч оккупантов − Генштаб
07:56
ФутболСлезы Месси и "золотой" гол Лаутаро. Аргентина одолела Колумбию и выиграла Копа Америка-2024
07:41
ЕС может бойкотировать саммит министров иностранных дел в Венгрии − Politico
06:52
К съезду Республиканской партии США усиливают меры безопасности – СМИ
06:02
В Брянской области РФ жалуются на массированную атаку дронов
Все новости...
Реклама:
Реклама: