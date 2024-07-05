Более 160 бизнесменов и доноров демократов призвали Байдена прекратить участие в выборах – WP

Группа из более 160 доноров, общественных лидеров и руководителей бизнеса направила в пятницу письмо действующему президенту США Джо Байдену с призывом "закрепить свое наследие" и прекратить участие в выборах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: По словам анонимного источника WP, письмо доставили нескольким советникам Белого дома. "Мы со всем уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры ради нашей демократии и будущего нашей нации", - написали 168 подписантов текст, который продолжал собирать подписи после того, как его доставили чиновникам Белого дома.

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Среди подписантов – миллиардер и невестка основателя Walmart Кристи Уолтон, комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Тальябу, инвестор-миллиардер Майк Новограц, экс-руководитель Google Нинг Мосбергер-Танг, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и другие.

Предыстория:

СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.

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