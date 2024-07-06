В Сумах прогремели взрывы, частично пропал свет и прекращена подача воды – СМИ
Суббота, 6 июля 2024, 00:10
В ночь на 6 июля в Сумах были слышны звуки взрывов и работу ПВО, в городе частично исчез свет и прекращена подача воды.
Источник: Суспільне Сумы
Дословно: "В Сумах был слышен взрыв и работу ПВО".
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Обновлено: Впоследствии Суспільне сообщило о новых взрывах в Сумах, а также о том, что в городе частично нет электроснабжения.
Также Суспільне со ссылкой на городской водоканал отметило, что обесточены все объекты водоканала и временно прекращена подача воды в городе.