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В Сумах прогремели взрывы, частично пропал свет и прекращена подача воды – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 июля 2024, 00:10
В Сумах прогремели взрывы, частично пропал свет и прекращена подача воды – СМИ
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 6 июля в Сумах были слышны звуки взрывов и работу ПВО, в городе частично исчез свет и прекращена подача воды.

Источник: Суспільне Сумы

Дословно: "В Сумах был слышен взрыв и работу ПВО".

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Обновлено: Впоследствии Суспільне сообщило о новых взрывах в Сумах, а также о том, что в городе частично нет электроснабжения.

Также Суспільне со ссылкой на городской водоканал отметило, что обесточены все объекты водоканала и временно прекращена подача воды в городе.

Темы: СумывзрывПВО
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