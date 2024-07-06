Россияне атаковали Украину несколькими группами "Шахедов" – Воздушные силы
Вечером 5 июля Воздушные силы ВСУ сообщила о движении вражеских беспилотников, которыми Россия атакует Украину.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В частности, речь шла о движении "Шахедов" с Херсонщины северо-западным курсом.
Впоследствии ВС сообщили о 4 группах вражеских "Шахедов".
Дословно: "Относительно "Шахедов":
Группа беспилотников направляется на Миргород!
Вторая группа направляется северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.
Третья группа на севере от Сум. Курс юго-западный.
Четвертая группа направляется с Херсонщины. Направление северо-западное".
Детали: После полуночи 6 июля Воздушные силы обновили ситуацию по российским "Шахедам".
Дословно: "Обновление по "Шахедам":
"Группа "Шахедов" направляется северо-восточнее Черкасс. Курс юго-западный.
Вторая группа "Шахедов" на Сумщине. Курс юго-западный.
Третья группа "Шахедов" на Днепропетровщине. Курс на Каменское.
Четвертая группа "Шахедов" на Кировоградщине, курс на Кременчуг".
00:35: "Шахед на Днепр с юга".
00:37: "+1 с северо-запада".
00:38: "Шахеды в Сумах! Оставайтесь в укрытиях!"
1:04: "БпЛА на Сумщине. Курс на Пирятин.
БпЛА на Полтавщине. Курс на Кременчуг.
БпЛА к северу от Днепра. Курс на восток".
1:54: ""Шахед" курсом на Белую Церковь".
2:04: "Ситуация по "Шахедам":
группа "Шахедов" продолжает движение на Киевщине. Курс – западный!
группа "Шахедов" движется на Кировоградщине, курс западный.
группа "Шахедов" в Донецкой области. Курс в направлении Краматорска и Нью-Йорка".
2:16: "+ БПЛА в Одесской области. Курс юго-западный".
Детали: В 3:04 Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" в направлении Каменского и Кременчуга.
Дословно ВС в 3:13:
"Относительно вражеских БпЛА:
группа БПЛА на Черниговщине. Курс северо-западный.
Группа БПЛА на Полтавщине. Курс юго-западный.
Группа БПЛА на Днепропетровщине. Курс меняется.
Группа БПЛА в Одесской области. Курс юго-западный".
Обновлено: Утром Воздушные силы сообщили о 24 сбитых "Шахедах" из 27, которыми россияне атаковали Украину.