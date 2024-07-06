Россияне атаковали Украину несколькими группами "Шахедов" – Воздушные силы

Вечером 5 июля Воздушные силы ВСУ сообщила о движении вражеских беспилотников, которыми Россия атакует Украину.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В частности, речь шла о движении "Шахедов" с Херсонщины северо-западным курсом.

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Впоследствии ВС сообщили о 4 группах вражеских "Шахедов".

Дословно: "Относительно "Шахедов":

Группа беспилотников направляется на Миргород!

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Вторая группа направляется северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.

Третья группа на севере от Сум. Курс юго-западный.

Четвертая группа направляется с Херсонщины. Направление северо-западное".

Детали: После полуночи 6 июля Воздушные силы обновили ситуацию по российским "Шахедам".

Дословно: "Обновление по "Шахедам":

"Группа "Шахедов" направляется северо-восточнее Черкасс. Курс юго-западный.

Вторая группа "Шахедов" на Сумщине. Курс юго-западный.

Третья группа "Шахедов" на Днепропетровщине. Курс на Каменское.

Четвертая группа "Шахедов" на Кировоградщине, курс на Кременчуг".

00:35: "Шахед на Днепр с юга".

00:37: "+1 с северо-запада".

00:38: "Шахеды в Сумах! Оставайтесь в укрытиях!"

1:04: "БпЛА на Сумщине. Курс на Пирятин.

БпЛА на Полтавщине. Курс на Кременчуг.

БпЛА к северу от Днепра. Курс на восток".

1:54: ""Шахед" курсом на Белую Церковь".

2:04: "Ситуация по "Шахедам":

группа "Шахедов" продолжает движение на Киевщине. Курс – западный!

группа "Шахедов" движется на Кировоградщине, курс западный.

группа "Шахедов" в Донецкой области. Курс в направлении Краматорска и Нью-Йорка".

2:16: "+ БПЛА в Одесской области. Курс юго-западный".

Детали: В 3:04 Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" в направлении Каменского и Кременчуга.

Дословно ВС в 3:13:

"Относительно вражеских БпЛА:

группа БПЛА на Черниговщине. Курс северо-западный.

Группа БПЛА на Полтавщине. Курс юго-западный.

Группа БПЛА на Днепропетровщине. Курс меняется.

Группа БПЛА в Одесской области. Курс юго-западный".

Обновлено: Утром Воздушные силы сообщили о 24 сбитых "Шахедах" из 27, которыми россияне атаковали Украину.