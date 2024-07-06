Оккупанты перекрывали Крымский мост, в Севастополе слышали звуки взрывов – соцсети

Ночью 6 июля оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост, соцсети сообщили о звуках взрывов в Севастополе.

Источник: Крымский мост: оперативная информация в telegram, Крымский ветер

Детали: В ночь на субботу оккупанты ненадолго перекрывали Крымский мост.

Реклама:

В то же время паблик Крымский ветер сообщил, что со стороны Орловки в Севастополе в 00.20 было слышно 2 дальних глухих взрыва с моря. При этом в 23.55 с Бельбека был слышен звук взлета истребителя.