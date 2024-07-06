Оккупанты перекрывали Крымский мост, в Севастополе слышали звуки взрывов – соцсети
Суббота, 6 июля 2024, 00:58
Ночью 6 июля оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост, соцсети сообщили о звуках взрывов в Севастополе.
Источник: Крымский мост: оперативная информация в telegram, Крымский ветер
Детали: В ночь на субботу оккупанты ненадолго перекрывали Крымский мост.
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В то же время паблик Крымский ветер сообщил, что со стороны Орловки в Севастополе в 00.20 было слышно 2 дальних глухих взрыва с моря. При этом в 23.55 с Бельбека был слышен звук взлета истребителя.