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Новый премьер Британии заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 июля 2024, 01:54
Новый премьер Британии заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины
Новый премьер Британии Кир Стармер, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заверил в неизменной поддержке Украины.

Источник: Зеленский в сети Х

Прямая речь: "Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством".

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Детали: По словам Зеленского, Стармер заверил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

Прямая речь: "Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией".

Что предшествовало: Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

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Зеленский поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.

Темы: ЗеленскийВеликобритания
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