Фицо впервые появился на публике после покушения и похвалил Орбана за визиты в Киев и Москву

Фицо во время первой речи после покушения, скриншот

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу впервые появился на публике после тяжелого ранения в результате покушения, в своей речи он похвалил своего венгерского коллегу Виктора Орбана за его недавние визиты в Киев и Москву.

Источник: The Associated Press, речь Фицо, Радио Свобода

Детали: Фицо выступил с речью на сцене во время вечерней церемонии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, государственного праздника в его стране.

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АР отмечает, что люди стоя аплодировали ему, когда он прибыл в замок Девин в столице.

В своем обращении Фицо раскритиковал своих либеральных политических оппонентов и похвалил Орбана за его недавние визиты в Киев и Москву.

Прямая речь Фицо: "Я хочу выразить свое восхищение премьер-министру Венгрии за то, что он без колебаний поехал в Киев и Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло мне поехать, я бы с удовольствием присоединился к нему".

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Что предшествовало: 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Напомним: Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

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