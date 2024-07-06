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На саммите НАТО США объявят о новых шагах усиления ПВО Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 июля 2024, 04:10
На саммите НАТО США объявят о новых шагах усиления ПВО Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне Штаты объявят о новых шагах для усиления ПВО и военных возможностей Украины.

Источник: высокопоставленный представитель администрации Байдена во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На следующей неделе вы увидите мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. Члены Альянса еще раз подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают важные новые заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО".

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"Соединенные Штаты, кроме того, объявят новые шаги для укрепления ПВО Украины и военных возможностей, чтобы помочь ей защищаться сегодня, а также сдерживать российскую агрессию в будущем".

Детали: Он уточнил, что эти заявления станут "частью моста Украины" к членству в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, по его словам, в четверг состоится заседание Совета НАТО-Украина, после которого президент США проведет совместное мероприятие с президентом Украины и почти двумя десятками союзников и партнеров, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

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Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтонский саммит пошлет Путину "мощный сигнал", что он не сможет пересилить коалицию стран, которые поддерживают Украину.

Предыстория:

  • Недавно СМИ сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).
  • Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последних подготовительных работах накануне саммита НАТО, который на следующей неделе пройдет в Вашингтоне и анонсировал "хорошие вещи" для Украины, в частности, по ПВО.

Темы: СШАпомощь УкраинеПВОНАТО
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