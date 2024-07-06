Байден: Только "Господь Всемогущий" может заставить меня сойти с гонки
Президент США Джо Байден заявил о непоколебимом решении продолжать участие в президентской гонке, он поиронизировал, что только "Господь Всемогущий" может заставить его передумать.
Источник: Байден в интервью ABC
Прямая речь: "Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: "Джо, выходи из гонки", я бы сошел с гонки. Господь Всемогущий не спустится".
Детали: Байден также сказал, что снова баллотируется, потому что убежден, что лучше всего понимает, что нужно сделать, "чтобы вывести эту страну на совершенно новый уровень".
"Мы уже в пути. Мы уже идем", – добавил президент США об избирательной гонке.
Что предшествовало: В том же интервью Байден назвал свое выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом" из-за сильной простуды и сказал, что он сам виноват в том, что произошло.
Предыстория:
- Результаты еще двух опросов общественного мнения в США показали, что бывший президент Дональд Трамп нарастил отрыв от действующего главы Белого дома Джо Байдена до 6 процентных пунктов – самый большой его отрыв в случае обоих опросов.
- СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.
- Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.
- Президент США Джо Байден сообщил, что после дебатов прошел медицинский осмотр и чувствует себя хорошо.
- Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.
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