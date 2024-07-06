Байден: Только "Господь Всемогущий" может заставить меня сойти с гонки

Президент США Джо Байден заявил о непоколебимом решении продолжать участие в президентской гонке, он поиронизировал, что только "Господь Всемогущий" может заставить его передумать.

Источник: Байден в интервью ABC

Прямая речь: "Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: "Джо, выходи из гонки", я бы сошел с гонки. Господь Всемогущий не спустится".

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Детали: Байден также сказал, что снова баллотируется, потому что убежден, что лучше всего понимает, что нужно сделать, "чтобы вывести эту страну на совершенно новый уровень".

"Мы уже в пути. Мы уже идем", – добавил президент США об избирательной гонке.

Что предшествовало: В том же интервью Байден назвал свое выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом" из-за сильной простуды и сказал, что он сам виноват в том, что произошло.

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