Россияне потеряли еще 1260 солдат и 11 танков
Суббота, 6 июля 2024, 07:58
За минувшие сутки россияне потеряли на войне в Украине еще 1260 солдат, 11 танков и 66 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 549840 (+1260) человек,
- танков - 8153 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 15629 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 14897 (+66) ед,
- РСЗО - 1115 (+0) ед,
- средств ПВО - 878 (+0) ед,
- самолетов - 360 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11809 (+58),
- крылатых ракет - 2351 (+9),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20053 (+76) ед,
- специальной техники - 2479 (+6) ед.