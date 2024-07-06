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Россияне потеряли еще 1260 солдат и 11 танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 июля 2024, 07:58
Россияне потеряли еще 1260 солдат и 11 танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки россияне потеряли на войне в Украине еще 1260 солдат, 11 танков и 66 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 549840 (+1260) человек,
  • танков - 8153 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 15629 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 14897 (+66) ед,
  • РСЗО - 1115 (+0) ед,
  • средств ПВО - 878 (+0) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11809 (+58),
  • крылатых ракет - 2351 (+9),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20053 (+76) ед,
  • специальной техники - 2479 (+6) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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