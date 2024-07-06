Донетчина: оккупанты убили еще 11 гражданских и почти полсотни ранили
Суббота, 6 июля 2024, 08:40
За 5 июля россияне убили 11 мирных жителей Донетчины: пятерых в Селидово, трех в Часовом Яру, по одному в Комаре, Торецке и Украинске.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: Еще 43 человека в области за сутки получили ранения.
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В частности, в Селидово 15 раненых, в Комаре - 18 и трое в Торецке.
Еще двое в Украинске и по одному гражданскому ранены в Константиновке, Ивановке, Перестройке, Славянске и Дружбе.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области, без учета Мариуполя и Волновахи, возросло до 2064.
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Напомним: Российские захватчики сбросили на предприятие города Селидово Донецкой области две управляемые авиабомбы, в результате чего по меньшей мере 5 человек из погибли и 8 ранены.