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Зеленский наградил почти четыре сотни военных, из них 280 - посмертно

Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 10:31
Зеленский наградил почти четыре сотни военных, из них 280 - посмертно
фото иллюстративное, оп

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами почти 400 защитников, 280 из них - посмертно.

Источник: указ №455/2024, "Укринформ"

Детали: Награды назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

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Украинцев наградили орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине", "За спасенную жизнь" и "Защитнику Отечества".

Издание уточняет, что всего в перечне 387 военных.

Темы: указынаграды
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