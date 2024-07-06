Зеленский наградил почти четыре сотни военных, из них 280 - посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами почти 400 защитников, 280 из них - посмертно.

Источник: указ №455/2024, "Укринформ"

Детали: Награды назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

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Украинцев наградили орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине", "За спасенную жизнь" и "Защитнику Отечества".

Издание уточняет, что всего в перечне 387 военных.