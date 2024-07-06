В Одессе прогремели взрывы во время ракетной опасности

В Одессе утром 6 июля был слышны взрывы во время воздушных тревог.

Источник: Воздушные силы, "Суспильне", глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: Перед взрывом военные сообщили о полете баллистической ракеты в Одесскую область.

Реклама:

Впоследствии СМИ и местные телеграмм-каналы сообщили о взрыве.

Обновлено: Впоследствии была еще одна тревога и снова взрыв. На этот раз отреагировали власти.

Прямая речь Кипера: "Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя.

ВИДЕО ДНЯ

Это важно!"