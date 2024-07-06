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В Одессе прогремели взрывы во время ракетной опасности

Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 11:41
В Одессе прогремели взрывы во время ракетной опасности
одесса, фото: дмитрий ларин, уп

В Одессе утром 6 июля был слышны взрывы во время воздушных тревог.

Источник: Воздушные силы, "Суспильне", глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: Перед взрывом военные сообщили о полете баллистической ракеты в Одесскую область.

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Впоследствии СМИ и местные телеграмм-каналы сообщили о взрыве.

Обновлено: Впоследствии была еще одна тревога и снова взрыв. На этот раз отреагировали власти.

Прямая речь Кипера: "Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя.

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Темы: Одессаракетный ударвоздушная тревога
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