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Ле Пен обещает отменить разрешение Украине бить французским оружием по РФ

Андрей Синявский, Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 12:07
Ле Пен обещает отменить разрешение Украине бить французским оружием по РФ
getty images

Де-факто лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что премьер от ее партии в случае прихода к власти после второго тура парламентских выборов не позволит Украине использовать французское дальнобойное оружие для нанесения ударов по России.

Источник: Ле Пен в интервью CNN, "Европейская правда"

Детали: По ее словам, кроме развертывания французских войск, которое допускал президент Эмманюэль Макрон, разрешение Киева на использование французских ракет дальнего радиуса действия на территории России также будет отменено.

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Она отметила, что единственной "красной линией" в отношении Украины является недопущение того, чтобы Франция стала "воюющей стороной" в войне из-за использования этих ракет, которые предоставляет Париж, против целей на территории РФ.

"Если Эмманюэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то войска не будут отправлены в Украину. Последнее слово за премьером", – сказала Ле Пен.

В свою очередь лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его политической силы к власти он не позволит России "поглотить Украину".

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Также Барделла уверял, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов.

Результаты последних двух опросов во Франции прогнозируют, что правопопулистское "Национальное объединение" все же не получит абсолютного большинства в Национальной ассамблее по итогам второго тура парламентских выборов 7 июля.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня.

Темы: Францияоружиевойна
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