Оккупанты усиливают оборону вдоль побережья Крыма – партизаны
Суббота, 6 июля 2024, 12:34
Партизаны "АТЕШ" фиксируют постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья Крыма.
Источник: "АТЕШ"
Дословно: "Пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии, растет каждый день.
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В Евпатории и Ялте, рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций".
Детали: По словам партизанов, среди россиян ходят слухи, якобы ВСУ формируют "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении.