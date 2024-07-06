Оккупанты усиливают оборону вдоль побережья Крыма – партизаны

Партизаны "АТЕШ" фиксируют постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья Крыма.

Источник: "АТЕШ"

Дословно: "Пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии, растет каждый день.

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В Евпатории и Ялте, рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций".

Детали: По словам партизанов, среди россиян ходят слухи, якобы ВСУ формируют "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении.