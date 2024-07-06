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Клименко посетил позиции бойцов МВД на передовой

Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 13:36
Клименко посетил позиции бойцов МВД на передовой
скриншот

Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил боевые подразделения системы МВД на передовой в Донецкой области.

Источник: Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Встретился с бойцами 12-й бригады "АЗОВ", "ЛЮТЬ", спецподразделений Национальной гвардии и пограничниками.

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Заслушал доклады командования по оперативной обстановке на этом участке фронта. Она сложная - враг давит, не прекращает штурмовых действий и попыток прорыва линии обороны. В то же время наши военнослужащие и полицейские продолжают крепко и уверенно стоять на своих позициях.

Особое внимание уделил длительному и содержательному общению с бойцами - именно теми, кто выполняет задачи на "нуле". Их опыт, предложения, видение только помогут нам улучшить процесс рекрутинга, обучения и пребывания в рядах боевых подразделений".

Темы: МВДАзовНацгвардия
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