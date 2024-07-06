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Тещу одиозного экс-прокурора Ильницкого арестовали

Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 15:40
Тещу одиозного экс-прокурора Ильницкого арестовали
фото: ОГП

6 июля сообщено о подозрении львовскому адвокату, которая за вознаграждение организовала схему уклонения от мобилизации.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, подозреваемая за вознаграждение обещала повлиять на принятие решения военными должностными лицами ряда ТЦК и СП Львовской области об оформлении отсрочки от призыва по мобилизации для двух мужчин призывного возраста и без прохождения ими медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

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Во время получения $3,5 тысячи адвоката задержали.

Сейчас ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти 2 миллионов гривен залога.

Кроме этого, во время обысков в квартире подозреваемой обнаружен ее зять, который долгое время находился в розыске по подозрению в подделке и использовании поддельных документов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 7-8 октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.
  • Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.
  • В Государственном бюро расследований прокомментировали, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и посоветовали украинцам тщательно проверять все факты.
  • Ильницкого объявили в розыск.

Темы: Офис генпрокурораАнтикоррупционная прокуратура
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