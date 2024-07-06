Тещу одиозного экс-прокурора Ильницкого арестовали
6 июля сообщено о подозрении львовскому адвокату, которая за вознаграждение организовала схему уклонения от мобилизации.
Источник: ОГП
Детали: По данным следствия, подозреваемая за вознаграждение обещала повлиять на принятие решения военными должностными лицами ряда ТЦК и СП Львовской области об оформлении отсрочки от призыва по мобилизации для двух мужчин призывного возраста и без прохождения ими медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.
Во время получения $3,5 тысячи адвоката задержали.
Сейчас ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти 2 миллионов гривен залога.
Кроме этого, во время обысков в квартире подозреваемой обнаружен ее зять, который долгое время находился в розыске по подозрению в подделке и использовании поддельных документов.
Предыстория:
- 7-8 октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.
- Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.
- В Государственном бюро расследований прокомментировали, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и посоветовали украинцам тщательно проверять все факты.
- Ильницкого объявили в розыск.