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На Харьковщине россияне убили волонтера и ранили его жену

Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 16:08
На Харьковщине россияне убили волонтера и ранили его жену
Одноробовка на Харьковщине, deepstatemap

В результате обстрела Одноробовки на Харьковщине в субботу погиб волонтер, его жена получила ранения.

Источник: глава Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии Суспільне Харків

Детали: 6 июля в 10:45 россияне обстреляли из артиллерии Одноробовку Золочевской громады.

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В результате российского обстрела погиб 46-летний директор местного клуба и волонтер, ранения получила его 48-летняя жена.

Семья в это время работала по хозяйству на своем участке. Женщину медики повезли в больницу в Харьков. Повреждения и разрушения уточняются.

Темы: Харьковская областьвойна
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