На Харьковщине россияне убили волонтера и ранили его жену
Суббота, 6 июля 2024, 16:08
В результате обстрела Одноробовки на Харьковщине в субботу погиб волонтер, его жена получила ранения.
Источник: глава Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии Суспільне Харків
Детали: 6 июля в 10:45 россияне обстреляли из артиллерии Одноробовку Золочевской громады.
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В результате российского обстрела погиб 46-летний директор местного клуба и волонтер, ранения получила его 48-летняя жена.
Семья в это время работала по хозяйству на своем участке. Женщину медики повезли в больницу в Харьков. Повреждения и разрушения уточняются.