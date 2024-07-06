На Харьковщине россияне убили волонтера и ранили его жену

В результате обстрела Одноробовки на Харьковщине в субботу погиб волонтер, его жена получила ранения.

Источник: глава Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии Суспільне Харків

Детали: 6 июля в 10:45 россияне обстреляли из артиллерии Одноробовку Золочевской громады.

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В результате российского обстрела погиб 46-летний директор местного клуба и волонтер, ранения получила его 48-летняя жена.

Семья в это время работала по хозяйству на своем участке. Женщину медики повезли в больницу в Харьков. Повреждения и разрушения уточняются.