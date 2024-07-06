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"Темники" в Укринформе: обращение нардепов прокуратура направила в полицию

Валентина РоманенкоСуббота, 6 июля 2024, 16:16
Темники в Укринформе: обращение нардепов прокуратура направила в полицию
фото "Укринформа"

Прокуратура перенаправила обращение народных депутатов относительно возможного уголовного преступления из-за распространения "темников" в государственном информагентстве "Укринформ" в столичную полицию.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии "Украинской правде"

Детали: В июне несколько нардепов обратились в Офис генпрокурора относительно возможного уголовного преступления, в частности по ст. 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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В ОГП ответили, что направили депутатский запрос в Киевскую городскую прокуратуру, а там, соответственно, объяснили нардепам, что не являются органом досудебного расследования, поэтому направили его тем, к чьей компетенции это относится.

Дословно прокуратура: "Проведение досудебных расследований относится к компетенции органов полиции, соответственно запрос направили в ГУ Нацполиции в г. Киеве".

Напомним: 29 мая "Украинская правда" опубликовала материал-разоблачение со слов работников "Укринформа" о распространении в агентстве "темников" - то есть указаний власти относительно того, каким образом надо освещать в новостях политические события в Украине.

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Темы: цензураСМИ
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