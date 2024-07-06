Зеленский: Готовим с партнерами конкретные решения для защиты городов и сел

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовит конкретные решения с партнерами для защиты населенных пунктов от обстрелов со стороны РФ.

Источник: Зеленский в Facebook

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Детали: Президент сообщил, что только на этой неделе Россия применила против Украины более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "Шахедов" и почти 40 ракет различных типов.

Прямая речь: "Мы еще больше укрепили наш воздушный щит за эту неделю. Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские "Петриоты" еще лучше покажут себя в защите от российского террора.

Но чтобы защитить все наши города и села, чтобы действительно преодолеть российский террор, нужно больше конкретных решений. И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений – уже их готовим".