Байден и Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Вашингтоне

В администрации президента США Джо Байдена работают над организацией его двусторонней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Источник: неназванный представитель администрации президента США на брифинге, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "И хотя у президента (Байдена – ред.) будет достаточно плотный график, учитывая его обязательства как хозяина саммита, мы работаем над тем, чтобы организовать несколько двусторонних встреч и встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, в том числе с президентом Зеленским".

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Детали: Представитель Белого дома добавил, что на полях саммита Байден "проведет мероприятие с участием президента Зеленского и почти двух десятков наших союзников и партнеров".

Что предшествовало: Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом лидеров Альянса в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе, заявил, что поддержка Украины будет "самой неотложной задачей".

Также Столтенберг выразил надежду, что Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия.