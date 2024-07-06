В США обеспокоены визитом Орбана в Москву: Не будет способствовать миру

В Белом доме обеспокоены визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, в ходе которого он встретился с правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: неназванный представитель администрации президента США на брифинге, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил осуществить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни продвижению дела мира, ни поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

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Детали: По словам чиновника, "Россия может закончить эту войну уже сегодня, прекратив свою агрессию против Украины".

Что предшествовало: Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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