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В США обеспокоены визитом Орбана в Москву: Не будет способствовать миру

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 17:23
В США обеспокоены визитом Орбана в Москву: Не будет способствовать миру
Виктор Орбан, фото Getty Images

В Белом доме обеспокоены визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, в ходе которого он встретился с правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: неназванный представитель администрации президента США на брифинге, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил осуществить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни продвижению дела мира, ни поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

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Детали: По словам чиновника, "Россия может закончить эту войну уже сегодня, прекратив свою агрессию против Украины".

Что предшествовало: Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: СШАВенгрияРосcия
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