В Украине в воскресенье сухо и жара до 37°

В воскресенье, 7 июля, в Украине осадков не ожидается, температура местами достигнет 37°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 7 июля, meteo.gov.ua

Детали: в Украине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

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Температура в южных и восточных областях ночью 17-22°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 28-33°, в северных областях 24-29°.

На Киевщине без осадков, ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 27-29°.