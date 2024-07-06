На Закарпатье с выстрелами задержали мужчин, которые шли переплывать Тису

На Закарпатье в 50 метрах от границы с Румынией пограничники задержали четырех нарушителей границы вместе с проводником.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Проводнику, местному жителю, трое из мужчин заплатили по 8 тысяч долларов США, еще один отдал 7 тысяч долларов США. Получив от "гида" надувные круги, "вояжеры" в его сопровождении направились к Тисе, где их обнаружил и задержал пограничный наряд.

Реклама:

В ходе задержания двое из злоумышленников, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались скрыться. Для их задержания была привлечена служебная собака и осуществлены предупредительные выстрелы".

Детали: Сообщается, что мужчин и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления протоколов об административных правонарушениях.

Об обнаружении в действиях проводника признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, оперативники отряда проводят мероприятия по поиску организатора преступной схемы переправки лиц через государственную границу.