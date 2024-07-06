Олещук показал, как россияне уничтожили макеты вместо Patriot и самолетов

скриншот вражеского видео, на котором на самом деле изображены макеты, телеграм-канал Николая Олещука

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что российские войска 3 и 6 июля уничтожили украинские макеты техники вместо ЗРК Patriot и самолетов.

Источник: Олещук в Telegram

Росіяни знищують макети замість української техніки й літаків. Відео з Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука pic.twitter.com/YdWTAUOFJk Реклама: July 6, 2024

Прямая речь: "Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему!

В виде исключения, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БпЛА. Аэродром Долгинцево (Кривой Рог – 3.07) и район "Южное" (Одесская область – 6.07) – личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне!

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Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут".