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Олещук показал, как россияне уничтожили макеты вместо Patriot и самолетов

Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 20:54
Олещук показал, как россияне уничтожили макеты вместо Patriot и самолетов
скриншот вражеского видео, на котором на самом деле изображены макеты, телеграм-канал Николая Олещука

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что российские войска 3 и 6 июля уничтожили украинские макеты техники вместо ЗРК Patriot и самолетов.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему!

В виде исключения, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БпЛА. Аэродром Долгинцево (Кривой Рог – 3.07) и район "Южное" (Одесская область – 6.07) – личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне!

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Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут".

Темы: Воздушные силы ВСУPatriotавиаракетный удар
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