Байден сократил отставание от Трампа в ключевых штатах - опрос

Президент США Джо Байден сократил отставание от соперника Дональда Трампа до 2 процентных пунктов в ключевых штатах.

Источник: опрос Bloomberg News/Morning Consult, проведенный с 1 по 5 июля, сообщает Bloomberg

Детали: Республиканец Трамп опередил демократа Байдена лишь на 2 процентных пункта, с 47% до 45%, в решающих штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это наименьший разрыв с момента начала опроса в октябре прошлого года, пишет Bloomberg.

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Сейчас Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсине, а больше всего отстает в Пенсильвании. В Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине разница между кандидатами находится в пределах статистической погрешности опроса.

В то же время колеблющиеся избиратели считают, что Байден плохо показал себя во время дебатов, и менее чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний кандидат был более последовательным, умственно здоровым или доминирующим участником дебатов.

Почти трое из 10 демократов заявили, что Байден должен выйти из гонки – намного больше, чем 9% республиканцев, которые сказали, что Трамп должен сделать то же самое.

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Среди тех избирателей, которые колеблются, но смотрели дебаты полностью, 52% отметили, что Трамп превзошел их ожидания. Лишь 13% сказали, что Байден превзошел их ожидания.

Лишь 39% колеблющихся избирателей говорят, что Байдену точно или вероятно следует продолжать свою кампанию, тогда как 50% считают так же в отношении Трампа.

Однако значительное большинство неопределившихся избирателей и так называемые "двойные ненавистники" – те, кто негативно относится как к Байдену, так и к Трампу, – говорят, что Байдену следует уйти в отставку, предполагая, что демократы могут привлечь часть из них с помощью другого кандидата.

В опросе Bloomberg News/Morning Consult приняли участие 4 902 зарегистрированных избирателей в семи штатах, которые могут повлиять на результаты выборов: 781 зарегистрированный избиратель в Аризоне, 790 в Джорджии, 694 в Мичигане, 452 в Неваде, 696 в Северной Каролине, 794 в Пенсильвании и 695 в Висконсине. Опросы проводились онлайн с 1 по 5 июля.

Статистическая погрешность составляет плюс-минус 1 процентный пункт в семи штатах; 3 процентных пункта в Джорджии и Пенсильвании; 4 процентных пункта в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине и Висконсине и 5 процентных пунктов в Неваде.

Что предшествовало: Недавно результаты двух опросов общественного мнения в США показали, что Трамп нарастил отрыв от Байдена до 6 процентных пунктов - самый большой его отрыв в случае обоих опросов.

Перед этим сообщали результаты опроса от Саффолкского университета и USA TODAY, по которому Трамп опережает Байдена на 3 процентных пункта в избирательном списке из шести кандидатов.

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