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На фронте произошло 123 боестолкновения, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 23:13
На фронте произошло 123 боестолкновения, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На фронте в субботу произошло 123 боестолкновения, самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Лиманском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 48 авиационных ударов (задействовал, в частности, 60 КАБов), использовал для поражения 317 дронов-камикадзе. Осуществил 2772 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении враг девять раз атаковал неподалеку Липцев, Глубокого и Волчанска.  Все штурмовые действия агрессора успешно отражены защитниками.

Потери противника на этом направлении в настоящее время составляют 62 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 25 БпЛА, также повреждены четыре автомобиля и две артиллерийские системы, одна из которых 2С19 "Мста-С".

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Два боестолкновения продолжается в районе Синьковки, ситуация контролируется.

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На Лиманском направлении в субботу враг достаточно активен – атаковал 19 раз в районах Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. Еще идут шесть боестолкновений, все остальные украинские воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг четыре раза пытался прорвать украинскую оборону в районах Спирного и Выемки. Успеха не имел. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении противник атаковал девять раз вблизи населенных пунктов Калиновка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Ивановское, все атаки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Северного и Нью-Йорка. Вблизи Нью-Йорка продолжается бой. Ситуация контролируемая.

Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении. Всего, с начала суток, захватчики 41 раз пытались вклиниться в украинскую оборону в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеновки, Яснобродовки и Карловки. Сейчас 29 атак врага отбиты, 12 боестолкновений продолжаются. Защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

По предварительной информации, в субботу украинские воины обезвредили на Покровском направлении 181 оккупанта. Уничтожено три вражеских автомобиля и два повреждены. Также уничтожена одна артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки. Еще продолжаются бои в трех локациях.

На Времовском направлении отбиты два вражеских штурма возле Водяного. Противник успеха не имел.

Четыре раза оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции на Ореховском направлении, в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино и Новоандреевка. Продолжается одна атака вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили одну атаку российских террористов на левобережье Днепра.

Темы: Генштабвойна
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