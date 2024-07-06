Возле Алушты слышали взрыв, горит газораспределительный узел

В Алуштинском районе в оккупированном Крыму в субботу вечером горит назораспределительный узел, соцсети сообщают о мощном взрыве.

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на "региональный главк" МЧС РФ, телеграм-канал "Крымский ветер"

Між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, відео: Кримський вітер pic.twitter.com/sQRipAYzUb Реклама: July 6, 2024

Детали: Как сообщает МЧС оккупантов, под Алуштой горит газораспределительный узел, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространение огня.

"Глава администрации Алушты" предупреждает, что в городе возможно полное или частичное отключение газа из-за возгорания на газопроводе.

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В то же время, по данным соцсетей, между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района произошел мощный взрыв и начался пожар, предположительно на газовой магистрали.

Позже стало известно, что горит газораспределительный узел "Малый Маяк".

Обновлено: Ночью 7 июля МЧС России сообщило, что в селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.

В крымских пабликах появилась информация, что 14 поселков в районе Алушты временно остались без газа.