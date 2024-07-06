Россияне запустили "Шахеды" с северо-восточного направления
Суббота, 6 июля 2024, 23:41
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" на Харьковщине и Сумщине.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:16 Воздушные силы сообщили об обнаружении "Шахедов" на севере Харьковщины. Направление движения – южное.
Реклама:
В 23:38 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.
В этих областях объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 23:50: Новая группа "Шахедов" из Белгородской области РФ движется на север Харьковщины. Курс - южный.
Группа "Шахедов" южнее Харькова - курсом на юго-запад.
"Шахеды" на Сумщине - курсом на запад.
Вражеский БпЛА на востоке Кировоградской области, направляется на запад.