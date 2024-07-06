Россияне запустили "Шахеды" с северо-восточного направления

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" на Харьковщине и Сумщине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:16 Воздушные силы сообщили об обнаружении "Шахедов" на севере Харьковщины. Направление движения – южное.

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В 23:38 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

В этих областях объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 23:50: Новая группа "Шахедов" из Белгородской области РФ движется на север Харьковщины. Курс - южный.

Группа "Шахедов" южнее Харькова - курсом на юго-запад.

"Шахеды" на Сумщине - курсом на запад.

Вражеский БпЛА на востоке Кировоградской области, направляется на запад.