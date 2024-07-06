Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне запустили "Шахеды" с северо-восточного направления

Катерина ТищенкоСуббота, 6 июля 2024, 23:41
Россияне запустили Шахеды с северо-восточного направления
"Шахеды", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" на Харьковщине и Сумщине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:16 Воздушные силы сообщили об обнаружении "Шахедов" на севере Харьковщины. Направление движения – южное.

Реклама:

В 23:38 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

В этих областях объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 23:50: Новая группа "Шахедов" из Белгородской области РФ движется на север Харьковщины. Курс - южный.
Группа "Шахедов" южнее Харькова - курсом на юго-запад.
"Шахеды" на Сумщине - курсом на запад.
Вражеский БпЛА на востоке Кировоградской области, направляется на запад.

Темы: беспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света

Индии не понравились слова Зеленского о встрече Моди и Путина, когда бомбили "Охматдет"

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией − СМИ

Атака "Шахедов": на Киевщине упали обломки, повреждены здания, горела стерня

Байден назвал ошибкой выражение "попасть Трампу в яблочко" и объяснил свою риторику

Трамп определился с кандидатом в вице-президенты

Все новости...
Зеленский: Украина работает над новой морской стратегией
Олещук показал, как россияне уничтожили макеты вместо Patriot и самолетов
На фронте произошло 123 боестолкновения, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб
Возле Алушты слышали взрыв, горит газораспределительный узел
Последние новости
12:32
Оккупанты ударили ракетой по Корабельному району Херсона
12:32
Politico: Более 60 евродепутатов требуют забрать у Венгрии право голоса в ЕС
12:26
Восстановление ДнепроГЭС займет минимум три года - гендиректор "Укргидроэнерго"
12:25
Tesla отложила презентацию роботакси из-за ключевого изменения в дизайне, о котором попросил Маск
12:06
Евро-2024Гарри Кейн определился со своим будущим в сборной Англии после ЧЕ
12:00
Российская фирма по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" сворачивает бизнес в США
11:46
На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света
11:40
В YouTube Music теперь можно искать песни, напевая их смартфону
11:36
Еще 3 украинских продукта могут попасть под пошлины ЕС
11:36
С начала суток уже два российских "Шахеда" полетели в Беларусь. Там подняли авиацию
Все новости...
Реклама:
Реклама: