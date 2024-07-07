Украину атаковали несколько групп вражеских "Шахедов"
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" на Харьковщине и Сумщине.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:16 Воздушные силы сообщили об обнаружении "Шахедов" на севере Харьковщины. Направление движения – южное.
В 23:38 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.
В этих областях объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 23:50: Новая группа "Шахедов" из Белгородской области РФ движется на север Харьковщины. Курс - южный.
Группа "Шахедов" южнее Харькова - курсом на юго-запад.
"Шахеды" на Сумщине - курсом на запад.
Вражеский БпЛА на востоке Кировоградской области, направляется на запад.
Дословно Воздушные силы в 00:24: "Обновление по "Шахедам":
"БпЛА на Днепропертовщине! Курсом на Днепр.
БпЛА на севере Харьковской области. Курс - южный.
БпЛА на Полтавщине. Движение в направлении Кременчуга.
"Шахеды" на Кировоградщине. Курс на Николаевскую область".
1:17: "Новая группа "Шахедов" из Сумщины в направлении Полтавщины.
БпЛА на Кировоградщине – в направлении Кропивницкого!
БпЛА на Днепропетровщине. Движение в направлении Днепра".
1:53: "Группа "Шахедов" на севере Полтавщины. Курс – на Черниговщину.
Группа БпЛА с Харьковщины – в направлении Полтавщины".
Обновлено: По состоянию на 3:22 военные тревоги объявили во всех областях, кроме Харьковской.