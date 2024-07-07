Украину атаковали несколько групп вражеских "Шахедов"

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" на Харьковщине и Сумщине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:16 Воздушные силы сообщили об обнаружении "Шахедов" на севере Харьковщины. Направление движения – южное.

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В 23:38 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

В этих областях объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 23:50: Новая группа "Шахедов" из Белгородской области РФ движется на север Харьковщины. Курс - южный.

Группа "Шахедов" южнее Харькова - курсом на юго-запад.

"Шахеды" на Сумщине - курсом на запад.

Вражеский БпЛА на востоке Кировоградской области, направляется на запад.

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Дословно Воздушные силы в 00:24: "Обновление по "Шахедам":

"БпЛА на Днепропертовщине! Курсом на Днепр.

БпЛА на севере Харьковской области. Курс - южный.

БпЛА на Полтавщине. Движение в направлении Кременчуга.

"Шахеды" на Кировоградщине. Курс на Николаевскую область".

1:17: "Новая группа "Шахедов" из Сумщины в направлении Полтавщины.

БпЛА на Кировоградщине – в направлении Кропивницкого!

БпЛА на Днепропетровщине. Движение в направлении Днепра".

1:53: "Группа "Шахедов" на севере Полтавщины. Курс – на Черниговщину.

Группа БпЛА с Харьковщины – в направлении Полтавщины".

Обновлено: По состоянию на 3:22 военные тревоги объявили во всех областях, кроме Харьковской.