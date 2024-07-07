В НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа – Politico

Дипломаты и мировые лидеры, которые готовятся к саммиту НАТО на следующей неделе, в частных разговорах выражают острую обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью президента Джо Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

Источник: Politico

Детали: Эти иностранные чиновники в основном выступают за смену Байдена (на президентской гонке - ред.) и опасаются, что возвращение Дональда Трампа к власти нанесет вред альянсу НАТО и подорвет военные усилия в Украине. Кроме того, они отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с тревогой и опасением, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву.

Реклама:

Издание отмечает, что в течение последнего месяца пообщалось с 20 людьми, связанными с НАТО или будущим саммитом Альянса, и услышало, что многие его члены уже сомневались в доверии к Байдену задолго до дебатов. Теперь Байден должен убедить своих коллег, что он не только готов к борьбе, но и преодолеет политический кризис.

Politico цитирует одного из чиновников европейской страны НАТО: "Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент (Байден – ред.) старый. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года".

Еще один чиновник из ЕС заметил: "Мы все хотим, чтобы Байден получил второй срок, чтобы не иметь дело с Трампом снова, но это не очень обнадеживает".

ВИДЕО ДНЯ

Издание отмечает, что Байдену придется публично продемонстрировать свои лидерские качества и выдержку на саммите в Вашингтоне, который начнется во вторник утром и продлится до четверга в условиях душной жары, которая, по прогнозам, будет невыносимой. Как хозяин, он не сможет пропустить ни одного мероприятия.

Среди беспокойств союзников по НАТО является то, как долго Байден сможет поддерживать американскую поддержку для обороны Европы, особенно на фоне скептического отношения Трампа к помощи партнерам за рубежом.

"Мы ведем больше разговоров о нашей собственной обороне, поскольку, похоже, что Трамп возвращается", – сказал после дебатов чиновник из одной из стран НАТО.

Кроме того, некоторые союзники по НАТО не совсем довольны лидерством Байдена: многие говорят, что он был слишком постепенным в своем подходе к предоставлению оружия и разрешению Киеву разрешения наносить удары по России.

И все же, по словам трех дипломатов, союзники, довольны пребыванием Байдена на посту, но их беспокоит вопрос о его возрасте.

Их огорчает не столько то, что он иногда пропускает торжественные ужины на различных саммитах или покидает их рано. И дело также не в том, что Байден начал пользоваться блокнотами, говорить медленнее и тише, а также двигаться со скованностью, которую невозможно не заметить, говорят дипломаты.

Они обеспокоены его политическим положением и шансами на переизбрание, учитывая его возраст.

"Мне кажется, что ему будет очень трудно продолжать свою кампанию и оставаться в должности", – сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что, хотя решение о его замене зависит от Демократической партии, они должны "рассмотреть все варианты".

Предыстория:

Читайте также: Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает