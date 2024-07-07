DeepState: Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком
Воскресенье, 7 июля 2024, 01:44
По данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в Глубоком на Харьковщине Силы Обороны Украины отбрасывают врага.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Песчаном, Евгеновке, Северном, у Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки".
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Детали: В обновленной карте DeepState также отметили, что Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком.