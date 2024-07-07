DeepState: Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком

По данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в Глубоком на Харьковщине Силы Обороны Украины отбрасывают врага.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Песчаном, Евгеновке, Северном, у Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки".

Реклама:

Детали: В обновленной карте DeepState также отметили, что Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком.