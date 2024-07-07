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DeepState: Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 01:44
DeepState: Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком
скриншот deepstatemap.live

По данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в Глубоком на Харьковщине Силы Обороны Украины отбрасывают врага.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Песчаном, Евгеновке, Северном, у Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки".

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Детали: В обновленной карте DeepState также отметили, что Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком.

Темы: война
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