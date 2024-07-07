Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали новую конфедерацию

Военные правители Мали, Буркина-Фасо и Нигера провели совместный саммит и создали новую "конфедерацию".

Источник: France 24, ВВС, сайт президента Буркина-Фасо

Детали: Военные лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера вступили в субботу в новую "конфедерацию", подписав договор во время своего первого саммита в Ниамее, после того, как разорвали связи с существующим западноафриканским блоком (Экономическое сообщество западноафриканских государств, ECOWAS).

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Саммит по случаю создания коалиции возглавляли генерал Абдурахаман Чиани (лидер Нигера), полковник Ассими Гоита (Мали) и капитан Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо).

Главы трех стран, которые пришли к власти в результате переворотов в последние годы, "решили сделать еще один шаг к большей интеграции между государствами-членами" и "приняли договор о создании конфедерации", – говорится в заявлении, сделанном в конце субботнего саммита.

"Конфедерация государств Сахеля", которая будет использовать аббревиатуру AES, будет объединять около 72 миллионов человек.

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В январе эти три страны заявили, что выходят из ECOWAS, заявив, что сообщество находится под влиянием Франции.

Все три страны разорвали военные и оборонные связи с Францией, стремясь к более тесному сотрудничеству с Россией.

"Наш народ безвозвратно отвернулся от ECOWAS", – заявил генерал Чиани, глава военного правительства Нигера, открывая саммит.

Отношения между ECOWAS ухудшились после переворота в июле 2023 года, который привел Чиани к власти, когда ECOWAS С ввел санкции и даже угрожал военным вмешательством, чтобы восстановить свергнутого президента Мохамеда Базума.

Санкции были сняты в феврале, но отношения между двумя сторонами остаются холодными.