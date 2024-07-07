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Россияне атаковали семь громад Сумщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 03:20
Россияне атаковали семь громад Сумщины
последствия вражеских обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов громад Сумской области, атаковали дронами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, минометов, и совершил удар 2 FPV-дронов, 31 взрыв.

На территорию Миропольской громады россияне сбросили 6 мин.

По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из ствольной артиллерии, 7 взрывов.

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В Середино-Будской громаде зафиксировали обстрелы из ствольной артиллерии и минометов, 14 взрывов.

В Краснопольской громаде произошли сброс взрывного устройства с БпЛА и удары FPV-дроном, 4 взрыва.

По Эсманьской громаде оккупанты совершили минометные обстрелы, 5 взрывов.

По Белопольской громаде были минометные обстрелы, артобстрел и удары FPV-дронами, 12 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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