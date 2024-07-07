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Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 03:58
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры – ISW
Орбан. Фото из Facebook

В Институте изучения войны отмечают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры, вопреки заявлениям правителя России Владимира Путина, чтобы подорвать европейскую поддержку Украины.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Орбан продолжает позиционировать себя как потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на то, что правитель России Владимир Путин отвергает посредничество или серьезные переговоры.

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В отчете предполагают, что Орбан, вероятно, стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры как часть своих усилий, направленных на подрыв европейской поддержки Украины.

Орбан в публикации в Newsweek обвинил НАТО в выборе конфликта вместо мира и заявил, что НАТО было создано для поддержания мира.

Статья Орбана появилась после его визитов в Киев и Москву, где он призвал Россию и Украину начать переговоры.

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Эксперты указывают, что усилия Орбана, направленные на продвижение переговоров, вероятно, являются частью его постоянных стремлений, направленных на то, чтобы переключить внимание Европы на обсуждение мирных переговоров, а не на дискуссии о военной поддержке Украины.

Специалисты напоминают, что Орбан последовательно выступал против и подрывал усилия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, и смещение фокуса внимания Европы от военной помощи способствует достижению этой более широкой цели теперь, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС.

"Призывы Орбана и других к переговорам и украинская мирная формула - это разные усилия с разными целями, и Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в любых соглашениях, кроме капитуляции Украины", – говорится в обзоре.

Также аналитики отмечают: способность Украины продолжать собственный мирный процесс зависит от ее способности освободить важные в оперативном плане территории. Украина не может осуществить успешные контрнаступательные усилия в поддержку этой цели без военной поддержки Запада в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Ключевые выводы ISW за 6 июля:

  • Орбан продолжает позиционировать себя как потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на отказ Путина от посредничества или переговоров. Орбан, вероятно, стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры как часть своих усилий, направленных на подрыв европейской поддержки Украины.
  • Призывы Орбана и других к переговорам и украинская мирная формула - это разные усилия с разными целями, а правитель России Владимир Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в каких-либо соглашениях, кроме капитуляции Украины.
  • В ночь с 5 на 6 июля украинские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае с помощью беспилотников.
  • Иран объявил 6 июля, что 4 июля Иран и Россия подписали банковское соглашение, которое позволяет России и Ирану торговать в российских рублях и иранских риалах.
  • Правительство РФ продолжает прилагать усилия, чтобы изолировать российский народ от материалов, которые, по его мнению, противоречат государственным интересам и идеологии.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Северска, Торецка и Авдеевки.
  • Российские субъекты федерации (регионы) продолжают финансово стимулировать набор солдат-контрактников.

Темы: Орбанвойнапомощь Украине
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