Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры – ISW

В Институте изучения войны отмечают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры, вопреки заявлениям правителя России Владимира Путина, чтобы подорвать европейскую поддержку Украины.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Орбан продолжает позиционировать себя как потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на то, что правитель России Владимир Путин отвергает посредничество или серьезные переговоры.

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В отчете предполагают, что Орбан, вероятно, стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры как часть своих усилий, направленных на подрыв европейской поддержки Украины.

Орбан в публикации в Newsweek обвинил НАТО в выборе конфликта вместо мира и заявил, что НАТО было создано для поддержания мира.

Статья Орбана появилась после его визитов в Киев и Москву, где он призвал Россию и Украину начать переговоры.

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Эксперты указывают, что усилия Орбана, направленные на продвижение переговоров, вероятно, являются частью его постоянных стремлений, направленных на то, чтобы переключить внимание Европы на обсуждение мирных переговоров, а не на дискуссии о военной поддержке Украины.

Специалисты напоминают, что Орбан последовательно выступал против и подрывал усилия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, и смещение фокуса внимания Европы от военной помощи способствует достижению этой более широкой цели теперь, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС.

"Призывы Орбана и других к переговорам и украинская мирная формула - это разные усилия с разными целями, и Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в любых соглашениях, кроме капитуляции Украины", – говорится в обзоре.

Также аналитики отмечают: способность Украины продолжать собственный мирный процесс зависит от ее способности освободить важные в оперативном плане территории. Украина не может осуществить успешные контрнаступательные усилия в поддержку этой цели без военной поддержки Запада в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Ключевые выводы ISW за 6 июля: