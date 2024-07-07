Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры – ISW
В Институте изучения войны отмечают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры, вопреки заявлениям правителя России Владимира Путина, чтобы подорвать европейскую поддержку Украины.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что Орбан продолжает позиционировать себя как потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на то, что правитель России Владимир Путин отвергает посредничество или серьезные переговоры.
В отчете предполагают, что Орбан, вероятно, стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры как часть своих усилий, направленных на подрыв европейской поддержки Украины.
Орбан в публикации в Newsweek обвинил НАТО в выборе конфликта вместо мира и заявил, что НАТО было создано для поддержания мира.
Статья Орбана появилась после его визитов в Киев и Москву, где он призвал Россию и Украину начать переговоры.
Эксперты указывают, что усилия Орбана, направленные на продвижение переговоров, вероятно, являются частью его постоянных стремлений, направленных на то, чтобы переключить внимание Европы на обсуждение мирных переговоров, а не на дискуссии о военной поддержке Украины.
Специалисты напоминают, что Орбан последовательно выступал против и подрывал усилия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, и смещение фокуса внимания Европы от военной помощи способствует достижению этой более широкой цели теперь, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС.
"Призывы Орбана и других к переговорам и украинская мирная формула - это разные усилия с разными целями, и Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в любых соглашениях, кроме капитуляции Украины", – говорится в обзоре.
Также аналитики отмечают: способность Украины продолжать собственный мирный процесс зависит от ее способности освободить важные в оперативном плане территории. Украина не может осуществить успешные контрнаступательные усилия в поддержку этой цели без военной поддержки Запада в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Ключевые выводы ISW за 6 июля:
- Орбан продолжает позиционировать себя как потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на отказ Путина от посредничества или переговоров. Орбан, вероятно, стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры как часть своих усилий, направленных на подрыв европейской поддержки Украины.
- Призывы Орбана и других к переговорам и украинская мирная формула - это разные усилия с разными целями, а правитель России Владимир Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в каких-либо соглашениях, кроме капитуляции Украины.
- В ночь с 5 на 6 июля украинские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае с помощью беспилотников.
- Иран объявил 6 июля, что 4 июля Иран и Россия подписали банковское соглашение, которое позволяет России и Ирану торговать в российских рублях и иранских риалах.
- Правительство РФ продолжает прилагать усилия, чтобы изолировать российский народ от материалов, которые, по его мнению, противоречат государственным интересам и идеологии.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Северска, Торецка и Авдеевки.
- Российские субъекты федерации (регионы) продолжают финансово стимулировать набор солдат-контрактников.