Япония и Камбоджа помогут с разминированием Украины

В субботу министр иностранных дел Японии Йоко Камикава объявила о совместном с Камбоджей проекте по обмену знаниями и технологиями по разминированию со странами мира, в том числе с Украиной.

Источник: The Associated Press со ссылкой на заявление Камикавы

Детали: Камикава сделала это заявление во время визита в Камбоджийский центр противоминной деятельности, который был создан в 1990-х годах в конце десятилетий гражданской войны в этой стране Юго-Восточной Азии.

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Центр занимается обезвреживанием от 4 до 6 миллионов наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов, которые остались разбросанными по всей стране.

Прямая речь Камикавы: "Камбоджа, которая неуклонно продвигается вперед в разминировании в своей стране, сейчас является лидером в противоминной деятельности во всем мире".

Детали: Камбоджийские саперы являются одними из самых опытных в мире, и за последнее десятилетие несколько тысяч из них были отправлены под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке.

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Издание отмечает, что в 2022 году Камбоджа начала подготовку саперов из Украины, которая также страдает от высокой плотности наземных мин и других боеприпасов, которые не взорвались, поскольку российское вторжение затянулось.

Прямая речь Камикавы: "В рамках конкретного сотрудничества в рамках японско-камбоджийской инициативы по противоминной деятельности Япония предоставит полномасштабную помощь в гуманитарном разминировании в Украине.

На следующей неделе мы предоставим Украине большую машину для разминирования, а в следующем месяце, здесь, в Камбодже, мы проведем обучение украинского персонала, как работать с этой машиной".

Детали: В своем отчете за 2022 год неправительственная организация Landmine Monitor включила Камбоджу и Украину в девять стран с "массивным" минным загрязнением, что означает, что они имеют более 100 квадратных километров неразминированных полей.

Камбоджа начала подготовку украинских саперов в Польше и в Камбодже после того, как бывший премьер-министр Хун Сен – необычным способом для страны, которая обычно присоединяется к России и Китаю - осудил вторжение РФ в Украину, заявив, что "Камбоджа всегда против любой страны, которая вторгается в другую страну".

Камбоджа была одной из почти 100 стран-членов ООН, которые стали соавторами резолюции, осуждающей российское вторжение.

Несколько других стран, в том числе США и Германия, уже оказали Украине помощь в разминировании.