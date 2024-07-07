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ВМС показали учения речной флотилии на Днепре

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 06:58
ВМС показали учения речной флотилии на Днепре
учения речной флотилии на Днепре, скриншот

На водохранилищах реки Днепр ВМС провели тактическое учение сил и средств речной флотилии.

Источник: ВМС ВСУ

Дословно: "Мероприятие проводилось с привлечением катеров, поступивших по программе международной технической помощи и во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

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Участники учений отработали ведение боевых действий речными силами, в том числе в составе катерных групп и группировки катеров, взаимодействие с подразделениями, действующими на побережье рек, доставку личного состава к определенным участкам берега и действия по противоминному наблюдению".

Детали: В сообщении отмечается, что во время отработки элементов контроля судоходства по реке военные моряки провели тренировку по выявлению и обезвреживанию вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Также во взаимодействии с поисково-спасательным вертолетом экипажи катеров усовершенствовали навыки по спасению личного состава.

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Дословно: "По итогам обучения, кроме повышения навыков личного состава и отработки совместных действий с другими подразделениями, военные моряки проверили характеристики и способности полученных иностранных катеров для выполнения задач в условиях современной войны с Россией".

Темы: ДнепрВооруженные силы
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