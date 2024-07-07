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К потерям России добавилось еще 1150 солдат

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 июля 2024, 07:32
К потерям России добавилось еще 1150 солдат
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1150 военных и 40 артиллерийских систем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 550990 (+1150) человек,
  • танков ‒ 8155 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15645 (+16) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 14937 (+40) ед,
  • РСЗО ‒ 1115 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 879 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 360 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 11862 (+53) ед,
  • крылатых ракет ‒ 2352 (+1) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 20103 (+50) ед,
  • специальной техники ‒ 2495 (+16) ед.

Темы: потери в войнеРосcия
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