Враг совершил ракетную атаку на Павлоград – ОВА

Ночью россияне совершили ракетную атаку на Павлоград, обломки повредили 4 частных дома.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Работали ночью в области и силы ПВО. ПвК "Восток" уничтожили 1 ракету и разведывательный дрон".

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"Зато на Никопольщине есть пострадавшие. В райцентре во время вечерних и утренних обстрелов травмированы три женщины 38, 65 и 71 лет".

Детали: Лысак отметил, что по Никополю россияне били из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Также применяли РСЗО.

В городе изуродованы 3 предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив. Повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, газопровод. Уничтожено авто.

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Прямая речь: "Зацепило и технику спасателей. После одного из ударов они тушили возгорание в доме, когда враг атаковал снова. Сами пожарные успели пройти в укрытие".

Детали: Глава ОВА добавил, что неспокойно было также в Марганецкой и Покровской громадах. Там обошлось без раненых, последствия атак выясняют специалисты.