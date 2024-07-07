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Орбан после поездки в Москву анонсировал новые "неожиданные встречи"

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 7 июля 2024, 13:53
Орбан после поездки в Москву анонсировал новые неожиданные встречи
орбан, фото с фб

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился впечатлениями от своей поездки в Москву к кремлевскому правителю Владимиру Путину и пообещал больше "неожиданных встреч".

Источник: Орбан в интервью главному редактору пророссийского швейцарского сайта и еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю, "Европейская правда"

Детали: Он назвал "невероятным" факт переговоров с Путиным, "хотя бы потому, что вы можете себе представить, что он контролирует".

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"Вы упомянули о боеголовках, но есть еще территория, население и огромные природные ресурсы, которые они имеют. Так что это настоящая империя. Один человек управляет настоящей империей", – сказал Орбан.

По его словам, поездка к Путину организовывалась в условиях чрезвычайной секретности. Орбан добавил, что держал ее в секрете "сколько мог".

Венгерский премьер добавил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, однако не уточнил, с кем.

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Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

На пресс-конференции с Путиным Орбан рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

Темы: ОрбанПутиндипломатические отношения
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