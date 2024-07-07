Понедельник начнется с жары до 38°

Погода без осадков ожидается в Украине в понедельник 8 июля в некоторых областях местами кратковременный дождь, гроза, а также жара свыше 35° в ряде регионов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура в понедельник в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°. На остальной территории ночью 14-19°, днем 28-33°, на крайнем западе страны 25-30°.

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В Киеве 8 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 30°.

Во вторник 9 июля в Украине также преимущественно без осадков, в некоторых областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-38°.

На остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 25-30°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.