ДТП с 14 погибшими: следствие рассматривает три версии

Следствие сейчас рассматривает три версии относительно ДТП 6 июля в Ровенской области, где погибли 14 человек, одна из которых - повреждение колеса грузовика.

Источник: полиция Ровенской области

Детали: Уже известно, что погибшие - жители Хмельницкой и Ровенской областей в возрасте от 20 до 67 лет.

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Самой молодой жертве ДТП - мальчику, четвертого июля исполнилось шесть.

Среди погибших - родители ребенка. Выжила в автокатастрофе только его 57-летняя бабушка - жительница Нетешина. У нее медики диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Угрозы ее жизни нет.

Потерпевшую уже допросили следователи. Все, что она видела - как на автобус едет грузовик

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Сейчас следователи рассматривают следующие версии:

столкновение грузовика на полосе встречного движения с маршруткой произошло вследствие повреждения колеса

выпуск на линию ТС с технической неисправностью

невнимательность водителя, нарушение ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.

Назначено 18 экспертиз, по результатам которых будут установлены дополнительные обстоятельства, в том числе и то, были ли водители в состоянии опьянения

Предыстория: В результате столкновения маршрутки с автоцистерной в Ровенской области в субботу погибли 14 человек, среди них 6-летний ребенок, выжила одна женщина.